Ректор РХТУ Мажуга напомнил о развитии среднего профессионального образования

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Развитие системы среднего профессионального образования обеспечит прорыв в области экономического и социального развития страны. В этом уверен ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

Он отметил, что среднее профессиональное образование занимает значимое место в образовательной системе страны, а квалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена сейчас особенно востребованы на рынке труда.

Мажуга сообщил, что колледжи становятся отличной стартовой площадкой для молодых людей, желающих скорее начать карьеру, получая не только знания, но и профессиональный опыт. Получив базу, эти специалисты смогут продолжить обучение в вузах.

"О том, что среднее специальное образование сегодня востребовано, говорит следующий факт: по итогам 2020 года, на обучение по рабочим специальностям в России поступило учиться более 210 тысяч человек", – рассказал ректор РХТУ.

Согласно статистике, обучение в колледжах выбирает большее число молодых людей, нежели обучение в бакалавриате: в 2010 году в вузы поступило 1,6 миллиона человек, а в колледжи – 850 тысяч; в 2015 году соотношение составило 1 миллион на почти 700 тысяч; в 2020 году было 873 тысячи абитуриентов вузов, и 900 тысяч – колледжей.

Мажуга подчеркнул, что именно поэтому важно уделять внимание образовательным программам колледжей и улучшать их материальную базу.

Он напомнил, что в выступлении президента на съезде партии "Единая Россия" прозвучали слова о дополнительных мерах поддержки в размере не менее 30 миллиардов рублей до 2024 года на развитие среднего профессионального образования. Тогда Владимир Путин назвал квалифицированных специалистов рабочих профессий опорой современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей экономики.

