Эксперты рассказали, как выпускнику устроиться в крупную международную компанию

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Эксперты центра карьеры "Моя работа" рассказали выпускникам, на что следует обращать внимание при трудоустройстве и какие подводные камни могут быть у позиции мечты в международной компании.
Специалисты напомнили, что добиться больших результатов с ходу едва ли удастся. Необходимо выделить порядка 50 желаемых компаний и рассылать в день около 5 адаптированных резюме под каждую позицию. В отдельных случаях пригодится и портфолио.
Кроме того, для работы в международной компании важно хорошо владеть как минимум одним, а лучше несколькими иностранными языками. В особенности, считают эксперты, стоит уделить внимание английскому языку.
В момент, когда будущий выпускник еще не закончил обучение, можно попробовать найти работу через стажировки от вуза. Во многих из них существуют партнерские программы, в том числе с крупными компаниями.
Зачастую получить интересующую позицию можно благодаря социальным сетям. Выпускникам имеет смысл отслеживать публикации компаний или же напрямую отыскать в Сети руководителя нужного направления. Эксперты "Моей работы" отметили, что в таких ситуациях надо вести себя тактично и помнить о личных границах.
Еще один способ трудоустройства связан с социальным взаимодействием. Можно найти новые контакты или заинтересовать работодателей на профильных мероприятиях.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новой программе помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов. Для этого, в частности, будет расширено субсидирование найма.
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