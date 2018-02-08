Школу экспортеров и online-академию для предпринимателей откроют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько бесплатных образовательных курсов для столичных предпринимателей запустят власти Москвы. Там бизнесмены смогут улучшить свои навыки и компетенции. Курсы и семинары начнут проводить в 2018 году, сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

"У нас есть два новых проекта, которые мы хотим развивать с этого года. Это online-академия для предпринимателей. Мы сейчас уже проводим работу по записи видеокурсов от профессиональных бизнес-тренеров, планируем до середины второго квартала закончить и начать их размещать на наших информационных ресурсах, чтобы предприниматели могли скачать, а после пройти тестирование", – цитирует Фурсина Агентство "Москва".

Второй проект будет запущен для предпринимателей, которые намерены выходить со своей продукцией на зарубежные рынки, пояснил Фурсин. Школа экспортеров откроется уже на этой неделе, там будут готовить бизнесменов, которых планируется взять на промышленную выставку в Ганновере, добавил он.

Глава департамента также сообщил, что 19-20 февраля в Москве пройдет бизнес-форум "Трансформация 2". Участие во всех мероприятиях столичных властей будет бесплатным. Город расценивает эти меры, как инвестиции в столичную экономику, рассказал Фурсин.

Помимо образования для предпринимателей, власти рассматривают возможность запустить курсы иностранных языков для сотрудников сферы услуг. Так их предполагается подготовить в чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Мы сейчас прорабатываем с сообществами рестораторов и отельеров и даже начали переговоры с таксомоторными компаниями вопрос о знании иностранных языков, которые будут необходимы во время проведения чемпионата мира. Готовы в конце февраля представить программу по изучению иностранных языков", – заявил чиновник.

Формат курсов еще не определен. Возможно они также будут проходить в режиме online. Например для таксистов могут быть разработаны отдельные аудиоуроки для изучения за рулем. Обучение планируется сделать бесплатным.

Ранее сообщалось, что почти 200 столичных медработников пройдут спецподготовку перед чемпионатом мира по футболу. Обучение для врачей, фельдшеров и медсестер стартует 1 февраля и продлится до начала марта. Медиков научат оказывать помощь в стрессовых условиях.