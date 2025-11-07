Московские педагоги стали лауреатами премии Минкультуры России

Фото: пресс-служба департамент культуры города Москвы

Лауреатами премии Минкультуры России стали 15 московских педагогов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Министерство с 2022 года на конкурсной основе вручает премии 150 лучшим преподавателям детских школ искусств (ДШИ), колледжей и вузов. В этом году на них претендовали 535 соискателей.

"В детских школах искусств, профильных колледжах и вузах столицы работают около 7,7 тысячи педагогов. Среди них немало заслуженных и народных артистов России, обладателей других почетных званий", – сказала Сергунина.

Как отметила вице-мэр, педагоги обучают ребят более чем по 40 направлениям. Под руководством наставников юные москвичи регулярно показывают свое мастерство. Только за прошлый учебный год ребята получили 10 тысяч наград и поощрительных призов, а еще свыше 280 – Гран-при.

11 лауреатов премии трудятся в столичных ДШИ, а 4 других победителей работают в средних профессиональных образовательных учреждениях. Экспертная комиссия учитывала используемые авторские методики, результаты учеников и собственные творческие проекты.

Ранее Сергей Собянин сообщил о запуске нового проекта поощрения талантливых педагогов. В его рамках составили список учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие учеников. В результате городских наград и денежных премий удостоились 100 человек.