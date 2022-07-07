Врио ректора РАНХиГС назначен Максим Назаров

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Временно исполняющим обязанности ректора РАНХиГС на период отсутствия Владимира Мау назначен проректор академии Максим Назаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба вуза.

Соответствующий приказ подписали 30 июня в связи с "плановым отпуском ректора".

При этом университет работает в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются.

Ректору вуза Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

