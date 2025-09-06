Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартовал прием заявок на конкурс "Студент года Москвы". Его участниками могут стать учащиеся колледжей и университетов города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Подать заявку можно до 26 сентября.

"Ежегодно проект дает возможность общественным деятелям и активистам вузов и колледжей продемонстрировать свои лучшие стороны и профессиональные компетенции, познакомиться с экспертами из разных сфер, найти талантливых единомышленников и получить общественное признание", – отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На конкурсе представлены 9 индивидуальных номинаций "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Интеллект года", "Иностранный студент года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Доброволец года", "Медиа года" и "Патриот года", а также 6 коллективных – "Добровольческое объединение года", "Студенческое медиа года", "Патриотическое объединение года", "Студенческое научное общество года", "Спортивный клуб года" и "Творческий клуб года".

Принять участие могут студенты вузов в возрасте от 18 до 25 лет и учащиеся учреждений среднего профессионального образования от 16 лет.

Конкурс пройдет в несколько этапов. С 4 по 13 октября состоится очный этап, в рамках которого участники должны будут выступить с самопрезентацией и разработать решения кейсов по профилю своей номинации. Имена лауреатов объявят в октябре.

После этого на портале "Молодежь Москвы" проведут открытое голосование, в ходе которого молодые горожане определят обладателей Гран-при. Они получат сертификаты на развитие своего таланта.

Лучшие из числа лауреатов, победителей и обладателей высшей награды представят Москву в финале Российской национальной премии "Студент года".

Между тем "Молодежь Москвы" в рамках направления "Дружба" проведет для столичных и иностранных студентов бесплатные экскурсии с 11 сентября по 4 октября. Организаторы подготовили 8 экскурсий по 4 маршрутам, которые будут проходить в группах из 15 человек. Участникам нужно будет пройти интерактивный квест, благодаря которому они смогут узнать о событиях и достопримечательностях столицы. Длительность каждой прогулки составит от 1,5 до 2 часов.

