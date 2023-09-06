Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительный период для сдачи ЕГЭ начался в России 6 сентября. Как уточнили в Рособрнадзоре, он продлится до 19 сентября.

Это время дается для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период и не получил аттестат.

"На участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано более 11 тысяч участников. Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня", – говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что сдавать математику будут 10 724 выпускника, а русский язык – 2 288 человек.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников с успешной сдачей ЕГЭ. По его словам, ребята продемонстрировали высокий уровень знаний, несмотря на изменение заданий и требований.

Мэр столицы отметил, что в этом году результаты оказались лучше, чем в предыдущем. Так, 2 114 выпускников получили по 100 баллов по одному из предметов, что на 45% больше, чем в прошлом году. Кроме того, девять человек набрали 300 баллов по трем дисциплинам, и четыре человека преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов.



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