ГД обратилась в Минпросвещения для определения допустимого числа детей-инофонов в классе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения РФ попросили определить процентное соотношение детей, плохо говорящих по-русски, в каждом классе. Соответствующий запрос поступил от первого заместителя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Об этом пишет РИА Новости.

Однако отмечается, что для установки такого соотношения законом должна быть предусмотрена возможность проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные учреждения на основании оценки степени владения русским языком.

Уточняется, что в настоящее время ребенка могут не принять в школу только в том случае, если нет свободных мест.

Буцкая попросила главу министерства Сергея Кравцова обозначить свою позицию по данному вопросу.

По ее словам, свободные места в классе будут регулироваться на федеральном, муниципальном уровнях и субъектами РФ в зависимости от соотношения детей, владеющих русским языком, и инофонов.

Парламентарий напомнила об инциденте, который произошел в Волгограде, когда урок в школе был сорван из-за того, что из всех присутствующих в классе только учительница говорила по-русски. Определение соотношения поможет избежать возникновения таких проблем, подчеркнула Буцкая.

Кроме того, этому вопросу уделял внимание и Владимир Путин. Еще в 2021 году глава государства заявлял о необходимости определить подходы к установлению соотношения. Буцкая объяснила, что речь идет не об иностранцах, а о людях, которые уже получили гражданство РФ.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил внести поправки в закон, запрещающие брать в школы детей, которые не знают русский язык. По его словам, необходимо учить детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что таким детям необходима помощь в адаптации перед школой. Они могут пройти базовый языковой курс, уточнила она.



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