Депутат МГД Медведев встретился с учащимися школы № 1409 в Хорошевском районе

Фото: Егор Мелихов

Общение с учащимися 8–11-х классов проходило в формате "Разговоры о важном". Отвечая на вопросы старшеклассников, Андрей Медведев затронул такие темы, как будущее журналистики, цензура в журналистике, что нужно делать, чтобы быть востребованным в любой профессии. По мнению Медведева, в процессе учебы не нужно ориентироваться на оценки, нужно получать знания – больше читать, общаться с людьми, которые являются признанными экспертами в интересующей области.

Знания и навыки – то, что будет высоко цениться всегда и во всех сферах, притом что "мы вступаем в такую эпоху, когда человеку в течение жизни понадобится несколько компетенций". Отдавая должное высоким технологиям, журналист подчеркнул, что, каким бы совершенным ни был искусственный интеллект, ему неподвластно создать талантливый сценарий или книгу.

"Современная журналистика сильно изменилась с приходом социальных сетей, по сути, телеграм-канал, который ведет один человек, является полноценным средством массовой информации. И здесь на первый план выходит способность генерировать смыслы и находить отклик у сотен тысяч читателей. Чтобы стать действительно востребованным журналистом и владеть словом, нужно читать хорошую литературу ХХ века – Константина Симонова, Эрнеста Хемингуэя. И много писать, осваивать журналистику как ремесло. А пять лет, проведенные в стенах факультета журналистики, могут ничего не дать. Я, признаюсь, тоже много времени потерял на факультете журналистики, прогулял. И сейчас я это отчетливо понимаю. Мой совет для вас: станьте сначала профи, потом все остальное", – сказал Медведев.

Поговорили о том, как развивается наше общество и как прошлое откладывает отпечаток на мировоззрении молодого поколения. Медведев уверен, что любому историческому событию нужно дать оценку, потому что без анализа двигаться вперед сложно.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Степан Орлов призвал воспитывать детей с пониманием исторической правды. Он рассказал, что весной 2025 года в Южном округе Москвы пройдет Всероссийская выставка-конкурс "80 лет Великой Победе", которую организует школа № 548 "Царицыно".

Проект нацелен на прославление художественными средствами героического прошлого России. По словам Орлова, большой вклад в эту работу вносит школа № 548 "Царицыно". Например, ее ученики принимали активное участие в разработке 12 стендов, посвященных истории районов Орехово-Борисово Северное и Южное.