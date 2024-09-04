Герой России Корольков: школьники ЮВАО Москвы примут участие в проекте "Вахта героев"

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Учащиеся школ столичных районов Лефортово, Рязанского и Нижегородского смогут принять участие в проекте "Вахта героев Отечества". Об этом сообщил Герой России Аркадий Корольков.

"Я встречался с директорами учебных заведений, рассказал им о проекте. Мы договорились, что уже в этом году в акциях "Вахты героев Отечества" примут участие ученики средних и старших классов. В школах регулярно проводятся патриотические мероприятия, школьники и педагоги принимают участие в мероприятиях, посвященных памятным датам. Теперь будем встречаться чаще", – рассказал он.

В новом году Корольков планирует проводить в школах Рязанского района уроки мужества и патриотические акции. По его словам, заинтересованность в занятиях, посвященных патриотическому воспитанию, растет, причем проявляют ее как педагоги, так и родители школьников.

"Герои не только служат в зоне спецоперации. Общественная организация "Российская ассоциация героев", которая инициировала проект "Вахта героев Отечества", ставит перед собой простую, но важную задачу: достойно воспитать подрастающее поколение", – заявил он.

По его словам, уже в этом учебном году школы Лефортово, Рязанского и Нижегородского районов подключатся к проекту.

В РФ надо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если рассказывать детям "для галочки", то они не будут в это верить, высказался он.

