Депутат МГД Головченко принял участие в открытии детского сада в поселении Новофедоровском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко принял участие в открытии детского сада в поселении Новофедоровском, передает Агентство "Москва".

"Открытия этого сада ждали. Для многих семей возможность отвести ребенка в сад открывает возможность вернуться к работе, возобновить карьеру. Важно, чтобы работа по наполнению новых микрорайонов необходимой социальной инфраструктурой продолжалась", – сказал депутат.

По просьбе жителей Валерий Головченко оказывал поддержку в передаче сада на баланс города. Здание находится по адресу улица Вышгородская, дом 4. В нем предусмотрены 190 мест для 10 групп воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

Помимо воспитательных групп, в детском саду расположены помещения для кружковой работы, кабинеты методиста и логопеда, актовый, спортивный и музыкальный залы. Здание приспособлено для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кухонный блок детского сада позволяет готовить еду на месте, из свежих продуктов, не полагаясь на доставку. Уличная зона учреждения оборудована площадками для прогулок и мини-спортивной зоной.

Ранее детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова предложила ввести в российских детских садах обязательную культурно-языковую подготовку для детей-мигрантов, которые не говорят на русском языке. В рекомендациях правительству она предложила проработать внесение соответствующих изменений в законодательство. Кроме того, омбудсмен выступила с инициативой об открытии на базе общеобразовательных учреждений адаптационных курсов, которые могли бы посещать дети, не владеющие русским языком.