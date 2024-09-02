Депутат МГД Козлов: ТиНАО каждый год пополняется современными школами и садами

Фото: Анна Семеник

Депутат Московской городской думы Александр Козлов оценил новые образовательные учреждения, открывшиеся в новом учебном году в ТиНАО.

Столичный парламентарий в преддверии и День знаний посетил семь новых образовательных учреждений: детский сад и начальную школу "Бременские музыканты" для 220 ребят школы № 547, образовательный центр "Конструктор" для 800 школьников и 150 воспитанников детского сада, который вошел в состав "Школы № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна", школу "Теорема" для 1 200 ребят в Коммунарке и корпус "Взлет" для 200 учеников и 100 воспитанников дошкольного отделения в поселке Воскресенское – оба объекта относятся к Школа № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева, два новых учебных корпуса школы № 2083 в поселке Рязановское на 1 200 мест и на 750, детский сад "Кораблик" на 250 мест в поселке Рязановское.

"Каждый новый учебный год в районах ТиНАО открываются новые школы и детские сады. Такая необходимая социальная инфраструктура вводится почти одновременно с жилыми комплексами. Это становится возможным благодаря общим усилиям: активному и конструктивному сотрудничеству застройщика, местных жителей, всех ветвей и уровней органов власти. У тысяч ребят появились школа в шаговой доступности. Это, безусловно, большое удобство и большое спокойствие для детей и для их родителей", – заявил Козлов.

Он отметил, что школы и детские сады построены по индивидуальным проектам, каждую отличают архитектурные особенности.

"Но все соответствуют лучшим столичным стандартам образования, оснащены и оборудованы всем необходимым для гармоничного и всестороннего развития детей, а также их объединяет высокое мастерство, профессионализм и талант педагогов", – рассказал депутат.

Также Козлов побывал на образовательных площадках "Логика" и "Диалектика" школы 547, где 31 августа состоялся антишкольный день и для детей и родителей прошла подробная экскурсия по зданиям образовательного учреждения. 1 сентября он поздравил родителей и учеников школы в Местечке Барыши, которая открылась в конце 2023 года и крупнейшей школы Москвы № 2094, в которую входит 12 образовательных площадок.

В новом учебном году в Москве заработали 580 школ, колледжей и дворцов творчества. При этом 31 здание детсадов и школ открыли свои двери впервые, еще четыре корпуса образовательных организаций открылись для учеников после капитального ремонта в рамках программы "Моя школа".

