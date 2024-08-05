Выпускники колледжа связи № 54 получили сертификаты от ведущих IT-компаний

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Выпускники колледжа связи № 54 имени Вострухина в Москве получили сертификаты ведущих IT-компаний. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, новое поколение выпускников уже сможет решать самые сложные задачи, так как у них практика начинается с 1 курса и занимает свыше 70% общего времени обучения.

Студенты на протяжении последнего курса проходили аттестацию на специальном киберполигоне, где им удалось показать владение теорией и навыками по предупреждению и нейтрализации компьютерных атак.

Полигон, где студенты отрабатывали свои навыки, был сформирован на базе российских программных продуктов и предоставлен колледжу бесплатно основными российскими разработчиками, уточнила Ракова.

"В плотной связке с работодателями мы создаем современные и хорошо оборудованные мастерские, лаборатории и тренировочные площадки. Совместно мы и оцениваем результаты обучения молодых профессионалов. Успехи выпускников московских колледжей являются самой высокой оценкой проделанной нами работы", – отметила заммэра Москвы.

Она также напомнила, что в колледжах продолжается приемная кампания. Так, в 2024 году открыты дополнительные 10 тысяч бюджетных мест для учеников 9-х классов на самые распространенные направления.

При этом обороты IT-сектора Москвы в период с января по апрель 2024 года достигли 1,3 триллиона рублей. Это на 42% превышает показатель аналогичного периода 2023-го в сопоставимых ценах.

По словам главы департамента экономической политики и развития столицы Марии Багреевой, IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся в России отраслей.

Она также уточнила, что доля крупных и средних компаний в обороте отрасли составляет 84%. В течение четырех месяцев им удалось заработать более триллиона рублей. Данная сумма на 43% превышает показатель того же периода 2023 года.

