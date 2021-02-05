В Рособрнадзоре беспокоятся за итоги ЕГЭ в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Рособрнадзоре выразили беспокойство по поводу результатов Единого государственного экзамена в некоторых регионах в текущем учебном году. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что беспокойство вызывают 3–4 региона, где дистанционное обучение продолжалось достаточно долго. В этом списке в том числе находится Москва.

"В остальных субъектах, по результатам мониторинга министерства просвещения, полного локдауна практически нигде не было, школы не переходили на дистант", – пояснил Музаев в беседе с ТАСС.

Он отметил отдельные случаи дистанционного обучения класса, когда заболевал один из учеников.

Ранее сообщалось, что власти Москвы оставили решение о посещении детьми школы в мороз за родителями. В департаменте образования и науки напомнили, что дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать учреждения при -25.