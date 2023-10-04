"Техноград" пригласил студентов поучаствовать в конкурсе рекламных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В "Технограде" на ВДНХ начался конкурс профмастерства "Digital PRактика – 2023". Он подходит для студентов столичных вузов, которые обучаются по направлениям "Реклама и связи с общественностью", "Маркетинг" и "Дизайн". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники будут решать задачи по запросам лидирующих компаний рынка, проявляя свои профессиональные навыки. Также они смогут научиться работать в команде.

По итогам мероприятия у студентов сформируются портфолио, авторов самых интересных из них пригласят на стажировку или сразу на работу.

В конкурсе участникам предстоит разработать промокампанию для сети гипермаркетов, коммуникационную стратегию и креативную концепцию, чтобы повысить узнаваемость бренда. Кроме того, студенты займутся позиционированием и визуальной составляющей мебельного ретейлера, диджитал-стратегией продвижения продаж двух брендов биологических добавок.

Для работы над заданиями командам дадут два месяца. Презентации проектов состоятся 14 и 21 ноября, а итоговые защиты – 12 и 19 декабря. Смотреть и оценивать работы будут представители компаний-заказчиков и эксперты рекламной индустрии.

Участвовать можно как командой, так и индивидуально. Для этого надо подать заявку до 10 октября на сайте конкурса от имени своего вуза или самостоятельно как самовыдвиженец. В одной команде не должно быть свыше семи участников. Заявка подается капитаном команды студентов.

Ранее московских школьников пригласили поучаствовать в отборочных этапах Московской олимпиады. Для детей подготовили задания по математике, физике, химии, информатике, астрономии, географии, биологии, истории, обществознанию и изобразительному искусству. Кроме того, ребята могут испытать себя в финансовой грамотности, экологии и других менее классических направлениях.

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