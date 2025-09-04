Дополнительный период сдачи ЕГЭ начался в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дополнительный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в России. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат", – уточнило ведомство.

Выпускникам 4 сентября предстоит сдать экзамен по русскому языку, 8-го – по математике базового уровня, а 23 сентября – резервный день для обоих предметов.

На дополнительный период ЕГЭ зарегистрировались 6 218 человек, из которых 2 493 сдадут экзамен по русскому языку и 5 297 – по математике базового уровня.

Мероприятия пройдут в 492 экзаменационных пунктах в 82 регионах России и 6 иностранных государствах. В ЕГЭ будут задействованы более 4,3 тысячи организаторов, а мониторинг проведут свыше 400 наблюдателей.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ, который пройдет в 2026 году. Они доступны на сайте организации. Пользователи могут найти демоверсии по 16 дисциплинам, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

При этом, по информации Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ нет. Кроме того, ведомство не собирается вносить какие-либо изменения в процедуру пересдачи одного из предметов экзаменов.

