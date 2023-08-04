Крупнейший в России автомобильно-дорожный колледж откроется в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Крупнейший в России многофункциональный учебный комплекс по подготовке сотрудников для транспортной отрасли откроется в сентябре на базе Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из учреждения будут выпускаться около 1,5 тысячи квалифицированных специалистов.

"В новом многофункциональном учебном комплексе будут обучаться более пяти тысяч студентов ежегодно. В колледже создана база для всестороннего развития и обучения: восемь учебных корпусов, 20 производственных площадок для отработки практических навыков, модернизированных и оснащенных в соответствии со всеми современными требованиями отрасли", – отметила она.

В этом году были увеличены на 20% контрольные цифры приема в ключевых областях экономики Москвы.

К началу учебного года в колледже заработает лаборатория по ремонту и обслуживанию электромобилей. В ней обучающиеся смогут проводить диагностику электродвигателей и устранять неисправности.

Также студенты смогут приобрести дополнительные компетенции по нескольким профессиям. Свыше 160 работодателей предоставят возможность прохождения практики в автомобильных компаниях. Студенты будут совмещать работу и учебу. Преподавателями в колледже станут более 200 человек.

В учебном заведении студенты смогут обучиться по семи востребованным специальностям, среди которых техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике, сервис на транспорте, организация перевозок и управление на транспорте.

Ранее сообщалось, что подготовка специалистов на базе российских вузов для работы в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) поможет справиться с нехваткой кадров в этой области. В Минобрнауки РФ обратили внимание, что студенты учатся не только пилотированию, в вузах готовят конструкторов, инженеров и производственный персонал.

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