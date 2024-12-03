Около 655 тыс российских выпускников напишут итоговое сочинение 4 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 655 тысяч российских учащихся напишут итоговое сочинение в основной срок 4 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора.

"Для выпускников 11 классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации", – подчеркнуло ведомство.

Сочинение оценивают по системе "зачет" и "незачет". Выпускники, которые получили "незачет", не явившиеся на сочинение или не завершившие его по уважительным причинам, смогут повторно его сдать в дополнительные сроки, назначенные на 5 февраля и 9 апреля следующего года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об изменении формы ОГЭ в ближайшие годы. По его словам, изменениям также будут подлежать расчет оценки за экзамен и выбор предметов. Глава ведомства отметил, что нынешний вид экзамена уже устарел.

Также Музаев подчеркивал, что оценки в аттестате не всегда отражают реальные знания выпускников. Он напомнил о случаях, когда выпускнику дают "красивый" аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в колледж.

