В ГД предложили предоставить инвалидам право на бесплатное второе высшее образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил дать инвалидам возможность получать второе высшее образование за счет средств бюджета. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В своем обращении к Владимиру Путину депутат заявил, что люди с ограничениями по здоровью не всегда способны работать по основной специальности.

"...мы просим поддержать идею, согласно которой люди, которые получили инвалидность после окончания вуза или колледжа и не могут работать по специальности, получили бы право на второе профессиональное образование за счет бюджетных средств. Профильные министерства не возражают", – рассказал Смолин.

На встрече главы государства с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями также выступил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Парламентарий призвал обсудить вопрос индексации пенсий работающим инвалидам.

В конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в стране упростили правила получения инвалидности. Согласно новому порядку, специалисты будут запрашивать сведения медико-социальной экспертизы напрямую у поликлиник.

