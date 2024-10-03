"Молодежь Москвы" подготовила образовательный цикл для начинающих медиаспециалистов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Цикл образовательных мероприятий проекта "Медиадвиж" для представителей студенческих СМИ и начинающих медийщиков пройдет с 14 октября по 3 ноября в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для участников курса будут доступны пять направлений обучения: продакшен, фото, видео, дизайн и СММ. Участие доступно по предварительной регистрации.

"Уже не первый год мы видим, что интерес молодежи к развитию в сфере медиа растет. Поэтому мы решили провести целый образовательный цикл мастер-классов и лекций для молодежи Москвы, который поможет ребятам получить новые навыки и вдохновиться на создание собственных медиапродуктов", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Образовательный курс "Медиадвиж" предоставит участникам возможность получить необходимые знания для работы в сфере медиа. Для молодых жителей Москвы разработана программа, включающая в себя лекции, практические занятия, мастер-классы и воркшопы.

В рамках направления "Продакшен" участники узнают о создании и организации творческих проектов. Программа "Видео" позволит освоить основы видеосъемки, монтажа и продвижения собственных видеоработ.

Направление "СММ" поможет участникам узнать больше о контент-стратегии, рекламе в социальных сетях и анализе ключевых показателей. Участники программы "Фото" получат базовые навыки фотосъемки, редактирования и работы с заказчиками. Во время прохождения направления "Дизайн" столичная молодежь получит возможность освоить основы графики, познакомиться с процессом создания бренда и изучить современные тренды. В финале цикла занятий участники представят итоговую проектную работу.

Ранее стало известно, что 26 октября с 10:00 до 18:00 на ВДНХ Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет федеральный форум "Управляй карьерой". На мероприятии горожанам помогут с трудоустройством и планированием карьеры, в том числе в высокотехнологичных областях, где есть острая нехватка квалифицированных кадров. Форум рассчитан как на молодых, так и на опытных специалистов различных профессиональных сфер.