Минпросвещения РФ исключило новые изменения в ЕГЭ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году больше не будет никаких изменений в порядке и процедуре ЕГЭ, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Никаких других изменений здесь не планируется, все правила были утверждены в сентябре", – цитирует его ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме заявил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. По его словам, возможность пересдачи не требует никаких законодательных изменений.

Подобное нововведение Владимир Путин предложил во время оглашения послания Федеральному собранию. Президент заявил, что выпускникам следует дать возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Рособрнадзор внес изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы выпускники смогли пересдать уже в 2024 году. Первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.