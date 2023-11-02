Учебный корпус в Куркине построят до конца года

Фото: департамент строительства Москвы

Работы по строительству учебного корпуса на 550 мест в Куркине близятся к завершению, сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что объект будет полностью готов до конца текущего года.

По его словам, корпус станет частью образовательного комплекса ГБОУ "Школа № 1298 "Профиль Куркино".

"Строители завершают отделку внутренних помещений здания учебного корпуса. Производятся работы по благоустройству территории. В ближайшее время начнется монтаж мебели", – рассказал Загрутдинов.

Проектом предусмотрено разделение корпуса на три части: дошкольное отделение на 150 воспитанников, начальная школа на 400 мест и консультативный психолого-педагогический центр.

Загрутдинов обратил внимание, что у образовательного учреждения будет автономная система теплоснабжения. Это станет возможно после строительства котельной, объяснил он.

Глава Депстроя также сообщил, что на территории рядом с корпусом обустроят детские площадки для детей дошкольного возраста.

Ранее сообщалось, что инвестор возведет на территории ЖК "Рассказово" в ТиНАО новую школу почти на 1,5 тысячи учеников, а затем передаст ее в собственность городу.

Девелопер вложит в проект более трех миллиардов рублей. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что образовательный объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.



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