Студенты 13 вузов Москвы примут участие в образовательном форуме "Наследие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 студентов столичных вузов примут участие в работе образовательного форума "Наследие". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году в конкурсной программе будут участвовать больше 100 студентов столичных вузов. К ним присоединятся участники из регионов – Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Москву будут представлять учащиеся 13 вузов. Кроме того, к форуму впервые присоединились ученики университетской гимназии МГУ имени Ломоносова.

Конкурсная программа форума подразумевает разработку проектов реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома. На работу отводится два месяца.

Оценивать итоговые проекты будут жюри в составе руководителей и профессоров вузов-участников и экспертов под председательством главы Мосгорнаследия. Помимо конкурса, форум подразумевает деловую программу на два дня.

Ранее стало известно, что 2 октября состоится отборочный этап международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Конкурс состоит из двух этапов.