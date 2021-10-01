Отборочный этап конкурса NeuroTech CUP пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В "Технограде" на ВДНХ 2 октября пройдет отборочный этап международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию, а также конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Молодые исследователи разработали проекты с применением нейротехнологий и технологий ИИ в области робототехнических систем и беспилотных аппаратов, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники, образования, когнитивных или VR- и AR-технологий.

В отборочном этапе сразятся 10 команд городских образовательных учреждений, среди которых школы, колледжи и технопарки. Победители отправятся на международный конкурс, который состоится в октябре – ноябре нынешнего года в Самаре.

Посетители конкурса смогут принять участие в мастер-классах, выставках и встречах с экспертами. Участники соберут механизм для регистрации пульса, сердечной активности и проверки электрической активности мышц, а также попробуют протестировать бионическую руку с помощью специальной системы.

Организаторы также предложат посетителям собрать модель электрической активности мышц и наладить интерфейс управления, а также принять участие в мини-соревновании. На выставках продемонстрируют оборудование для научных исследований в области нейронаук, физиологии и поведения, антропоморфной робототехники и робототехнических изделий.

Кроме того, в рамках соревнований 3 октября состоится форум "Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций", спикерами которого станут лидер рабочей группы "НейроНет", доктор технических наук и профессор РАН Андрей Иващенко, психолог и ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис и другие.

Ранее сообщалось, что второй международный фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину" пройдет с 1 по 3 октября в Москве. Он направлен на поддержку людей с нарушениями слуха.

