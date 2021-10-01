Отборочный этап конкурса NeuroTech CUP пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В "Технограде" на ВДНХ 2 октября пройдет отборочный этап международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию, а также конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Молодые исследователи разработали проекты с применением нейротехнологий и технологий ИИ в области робототехнических систем и беспилотных аппаратов, человеко-машинных интерфейсов, медицинской и реабилитационной техники, образования, когнитивных или VR- и AR-технологий.
В отборочном этапе сразятся 10 команд городских образовательных учреждений, среди которых школы, колледжи и технопарки. Победители отправятся на международный конкурс, который состоится в октябре – ноябре нынешнего года в Самаре.
Посетители конкурса смогут принять участие в мастер-классах, выставках и встречах с экспертами. Участники соберут механизм для регистрации пульса, сердечной активности и проверки электрической активности мышц, а также попробуют протестировать бионическую руку с помощью специальной системы.
Организаторы также предложат посетителям собрать модель электрической активности мышц и наладить интерфейс управления, а также принять участие в мини-соревновании. На выставках продемонстрируют оборудование для научных исследований в области нейронаук, физиологии и поведения, антропоморфной робототехники и робототехнических изделий.
Кроме того, в рамках соревнований 3 октября состоится форум "Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций", спикерами которого станут лидер рабочей группы "НейроНет", доктор технических наук и профессор РАН Андрей Иващенко, психолог и ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис и другие.
Ранее сообщалось, что второй международный фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину" пройдет с 1 по 3 октября в Москве. Он направлен на поддержку людей с нарушениями слуха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: