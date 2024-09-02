Электронный студенческий билет стал доступен на "Госуслугах"

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Электронные студенческие и зачетки стали доступны в приложении и на портале "Госуслуг". Для того чтобы предъявить студенческий, можно будет показать QR-код, рассказали в телеграм-канале российского Минцифры.

В министерстве отметили, что сервисом уже могут воспользоваться более 640 тысяч студентов из 76 вузов. При этом еще более 90 вузов собираются подключить такую возможность до конца года.

Ведомство объяснило, что документы можно загрузить в разделе "Образование". Студенты смогут использовать электронные документы для покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов, а также для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.

Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их, добавили в Минцифры.

Между тем Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый ГОСТ "Одежда обучающихся (школьная форма)". Стандарт распространяется на школьную форму для начального и основного общего образования, обучающихся по программам среднего образования. Однако ГОСТ не затрагивает обувь и спортивную одежду.