Основной период ОГЭ завершился в Москве

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Основной этап государственной итоговой аттестации (ОГЭ) для девятиклассников завершился в Москве, передает пресс-служба департамента образования и науки. Сообщение цитирует портал мэра и правительства столицы.

Экзамены проходили с 21 мая по 2 июля. Участие в них приняли свыше 120 тысяч школьников. Для них в городе организовали 622 пункта, работу которых контролировали около 42 тысяч сотрудников.

Результаты экзаменов, проведенных в резервные дни, станут известны не позже 7 июля. Их можно будет посмотреть в личном кабинете на mos.ru или в своей школе.

В 2025 году Москва присоединилась к регионам, внедряющим закон о расширении доступности среднего профессионального образования. В связи с этим ученики девятых классов, решившие поступить в колледжи, должны были сдать только два обязательных экзамена – по русскому языку и по математике. При этом те, кто собрался продолжить обучение в школе, все еще должны были сдавать ОГЭ по 4 предметам.

В этом году самыми популярными предметами по выбору у московских девятиклассников стали обществознание, информатика и английский язык. Их выбрали более 34 тысяч, 33 тысячи и 23 тысячи учеников соответственно.

Дополнительный этап сдачи ОГЭ будет проводиться с 2 по 23 сентября. Подробности и актуальное расписание школьники могут найти на сайте РЦОИ.

Ранее в Рособрнадзоре оценили целесообразность введения обедов на ЕГЭ и ОГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что текущая модель экзаменов без обеденного перерыва показала свою эффективность.

Он также отметил, что дети могут взять с собой перекус, а расписание экзаменов регламентировано СанПиН. При этом предложение о предоставлении горячего питания может привести к увеличению времени экзаменов и объема заданий.

