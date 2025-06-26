Резервный этап основного периода ОГЭ стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Резервные дни основного периода ОГЭ стартовали с 26 июня. Девятиклассники будут выполнять задания основного государственного экзамена до 2 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

Резервный этап начинается с экзамена по русскому языку. Затем, 27 и 28 июня, обучающиеся напишут работы по предметам по выбору. 30-го числа школьникам предстоит решить экзамен по математике. Испытания по всем общеобразовательным предметам состоятся 1 и 2 июля.

Результаты сданных в резервные дни экзаменов ученики девятых классов узнают не позднее 7 июля. С ними можно будет ознакомиться на сайте Регионального центра обработки информации (РЦОИ), в личном кабинете ученика на портале mos.ru или в учебном заведении.

Сдать экзамен на резервном этапе могут школьники, которые не смогли пройти ОГЭ в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты по обязательным предметам – русскому языку и математике. Также к сдаче допускаются ученики девятых классов, которые получили удовлетворительное решение по своим апелляционным жалобам.

В основном периоде ОГЭ в столице принимают участие свыше 120 тысяч обучающихся. Для этого было создано 622 пункта проведения экзаменов. Чтобы получить допуск к испытаниям, школьники должны иметь годовые оценки не ниже удовлетворительных, успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку и получить положительное решение от педагогического совета учебного заведения.

Дополнительный этап сдачи ОГЭ будет проводиться со 2 по 23 сентября. Подробности и актуальное расписание школьники могут найти на сайте РЦОИ. На все вопросы, связанные с государственной итоговой аттестацией, ученикам ответят по телефону +7 (499) 653-94-50.

Ранее стало известно, что в России снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку. В Рособрнадзоре объяснили такую тенденцию "повышением объективности и реалистичности результатов экзамена" из-за изменений, которые не позволяют выпускникам использовать "домашние заготовки" во время написания сочинения.