Новый учебный корпус на Фестивальной улице введут в эксплуатацию до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый учебный корпус на Фестивальной улице введут в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Здание расположится по адресу Фестивальная улица, дом 16а. Корпус будет рассчитан на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

"Завершается устройство фасадов здания учебного корпуса на улице Фестивальной. На 53 процента выполнены отделочные работы. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца 2023 года", – отметил Загрутдинов.

На первом этаже расположат помещения для охраны, обеденный зал, санузлы, спальни и кабинеты для первых классов. Второй этаж будет оборудован актовым залом, кабинетами для учебы, кладовой, спортивным залом с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. А на третьем этаже предусмотрен медблок, пищеблок и кабинеты для младших классов.

Ранее сообщалось, что в районе Аэропорт идет строительство школы и детсада на 400 детей. Здание будет находиться на улице Константина Симонова, на сегодняшний день работы по отделке помещений выполнены на 50%.

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