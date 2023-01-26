Собянин рассказал о строительстве школы и детсада на улице Константина Симонова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в столичном районе Аэропорт введут в эксплуатацию школу с дошкольным отделением на улице Константина Симонова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Новая школа с дошкольным отделением готовится к сдаче в районе Аэропорт в этом году", – написал мэр, уточнив, что учебный корпус рассчитан на 400 детей.

Первый этаж здания будет предназначен для учебных помещений, пространств для внеурочной деятельности, обеденного зала на 175 мест и медкабинета. На втором этаже разместятся артистический и спортивные залы, пространство для проведения мероприятий, на третьем – технические помещения, многофункциональная библиотека и методический кабинет.

В настоящее время в здании готовы монолитные конструкции. Работы по отделке помещений выполнены на 50%.

Ранее в поселении Филимонковском построили дошкольное образовательное учреждение на 325 мест. На территории детского сада созданы необходимые для развития личности ребенка условия. В групповых комнатах предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны. Кроме того, в здании оборудовали многофункциональный музыкальный и физкультурный залы.



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