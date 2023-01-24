Собянин: в поселении Филимонковском построили новый детский сад на 325 мест

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В поселении Филимонковском в ТиНАО завершилось строительство современного детского сада на 325 воспитанников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Для юных жителей поселения Филимонковского в ТиНАО построен долгожданный детский сад. Он готов принять 325 детишек. В новом дошкольном учреждении на площади 4,9 тысячи квадратных метров созданы все условия для всестороннего развития ребенка", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в групповых комнатах предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны. Кроме того, в здании оборудовали многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, а на благоустроенной территории детсада – площадки для занятий на свежем воздухе.

Ранее Собянин рассказал о запуске образовательных организаций в столичном районе Некрасовка. По его словам, на улице Маресьева будет открыт детский сад, а на улице Маршала Еременко заработает школьный корпус для старшеклассников.



Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

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