01 октября, 16:16

Общество

Минпросвещения создало инструкцию по действиям в конфликтах с участием учителей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минпросвещения РФ разработало типовую инструкцию по урегулированию конфликтных ситуаций с участием педагогов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Инструкция была подготовлена в рамках реализации инициативы по созданию комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Письма о разработке такого органа уже отправлены в регионы, добавил министр.

Кравцов подчеркнул, что защита чести и достоинства учителей является ключевой задачей. По его словам, за правами людей всегда должны стоять объективные решения.

В середине сентября Минпросвещения учредило совет по данному вопросу. Он будет рассматривать сложные ситуации, связанные с деятельностью учителей, и разрабатывать рекомендации по защите их репутации.

Все решения будут носить рекомендательный характер. В состав вошли представители Минпросвещения, профсоюза, властей и эксперты. Возглавили новый орган Кравцов и председатель профсоюза образования Лариса Солодилова.

В России предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

образованиеобщество

