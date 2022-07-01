Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах

01 июля, 22:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру по направлению "Юриспруденция", сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
Решение, принятое в целях укрепления качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров, касается как очной, так и заочной формы обучения. При этом, как уточнили в ведомстве, обучение продолжится только в рамках специалитета.
Ранее стало известно, что вузы РФ дополнительно получат 30 тысяч бюджетных мест. Они распределялись по приоритетным для экономики направлениям: "Образование и педагогические науки", "Информатика и вычислительная техника", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Математика и механика", "Машиностроение", "Техника и технологии строительства", "Биологические науки" и "Управление в технических системах".
Приемная кампания в российских вузах началась 20 июня и продлится до 20 августа. Подать документы выпускники школ смогут лично, с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", а также по почте.
Представители столичных вузов рассказали о приемной кампании текущего года
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