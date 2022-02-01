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Общество

15:27

В Свердловской области учащихся 2–8-х классов и студентов колледжей переведут на дистант

образование регионы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Свердловской области ученики 2–8-х классов и студенты колледжей уйдут на дистанционное образование с 2 по 16 февраля, а первоклассники уйдут на каникулы до 16 февраля, сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в регионе каждый день фиксируется рекорд по новым случаям коронавируса.

"Вирус стал более заразным, подхватить "Омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений", – пояснил Куйвашев.

Детям запрещено посещать торговые центры без родителей, а также спортивные организации, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Исключение распространяется на тех, кто имеет студенческий билет.

Ранее стало известно, что школьников в Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля. Такое решение принял штаб по нераспространению коронавируса в регионе.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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