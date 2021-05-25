Второй по высоте небоскреб в мире хотят построить в Петербурге

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Фото: youtube.com/Газпром
"Газпром" планирует построить небоскреб "Лахта Центр 2" в Санкт-Петербурге. Высота здания составит 703 метра – это будет второй самый высокий комплекс в мире, сообщается в Telegram-канале компании.
"Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее", – рассказал архитектор проекта Тони Кеттл.
По словам специалиста, символически новая башня дополнит существующий "Лахта Центр". Украшением небоскреба станет элегантный шпиль.
Проект реализуют на принципах проектного финансирования вне инвестиционной программы "Газпрома". Представитель совета директоров компании Алексей Миллер отметил, что 700-метровое здание станет "продолжением традиций Санкт-Петербурга".
На данный момент самое высокое здание мира – 828-метровая башня "Бурдж-Халифа" в Дубае. Второе место удерживает 632-метровая Шанайская башня.
В феврале 2021 года в столице подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москве-Сити". В дальнейшем здесь будут проведены работы по созданию фундамента здания.
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