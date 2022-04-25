В США продадут "самый одинокий" дом в мире

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В США выставили на продажу строение, известное как "самый одинокий" дом в мире, сообщает издание New York Post.

Постройка располагается посреди участка, со всех сторон окруженного водой. На нем даже не растут деревья.

В описании к дому указывается, что владельцы возвели его в 2009 году в качестве места для отдыха в выходные. Хозяин оценил его в 400 тысяч долларов.

В здании есть лишь одна спальня, из других недостатков – маленькое крыльцо и нет ванной. При этом лучшей чертой дома был назван красивый вид на море.

Уточняется, что дом укреплен и не пострадает от приливов и подмывания фундамента. Неподалеку от острова располагается пристань, поэтому дорога займет несколько минут.

В апреле стала известна стоимость особняка "Дом-яйцо", расположенного в Москве. Постройку оценили в 6 миллионов долларов, что вдвое меньше, чем просили за здание в 2008 году.

