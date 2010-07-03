Госдума одобрила порядок перевода помещений в доме в нежилые

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому жилое помещение можно перевести в нежилой фонд исключительно с согласия всех собственников квартир, примыкающих к нему. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Поправки будут внесены в Жилищный кодекс. Согласие на изменение статуса помещения должно быть закреплено в письменной форме. Лица, занимающиеся процедурой перевода, должны предоставить уполномоченным органам власти протокол общего собрания собственников.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что письменного согласия лишь нескольких соседей будет недостаточно. В частности, если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то согласие на общем собрании должны дать две трети всех жильцов подъезда.

"Еще одним обязательным условием становится отдельный вход для этого нежилого помещения", – говорится на сайте парламента.

В начале марта 2019 года Госдума приняла закон, запрещающий использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Под запрет попадают хостелы, расположенные в помещениях, имеющих статус жилых. Владельцам придется перевести помещения в нежилые. Это можно сделать, только если гостиница находится на первом этаже. Закон, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован в середине апреля.

