Эксперт оценил заявление ученого из США об угрозе COVID-26 и COVID-32

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский прокомментировал заявление американского ученого Питера Хотеза о том, что если не изучить происхождение COVID-19, то человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, версию лабораторного происхождения вируса могло бы подтвердить полное открытие записей Уханьского института.
Также Аграновский выразил мнение, что вопросом происхождения SARS CoV-2 могла бы заниматься Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), так как другие организации для этого не годятся.
"Но важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами, которые есть в России", – сказал профессор.
Ранее Хотез заявил, что для изучения вспышек коронавируса необходимо направить в китайский Ухань эпидемиологов и вирусологов, которые на месте соберут данные и образцы, необходимые для исследования. При этом ученый отметил, что провести тщательный анализ будет практически невозможно без помощи Китая. Он призвал оказывать давление на эту страну, чтобы получить беспрепятственный доступ к необходимым материалам.
Об искусственном происхождении коронавируса заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен. По мнению исследователей, китайские ученые разработали вирус в одной из лабораторий в Ухане, после чего попытались скрыть это.
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