Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 1 февраля

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Слабая, но продолжительная магнитная буря ожидается на Земле в ночь на 1 февраля. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством "Москва".

По словам ученого, вероятность появления полярных сияний в небе над Москвой составляет около 5%.

Между тем 31 января на Солнце была выявлена вспышка предпоследнего класса мощности М, а также еще шесть вспышек среднего класса С. Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Вспышка предпоследнего класса мощности М была зафиксирована в 09:10 по московскому времени. Ее длительность составила 32 минуты. При этом первая вспышка среднего класса С наблюдалась еще в 00:25 по московскому времени.

