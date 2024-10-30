Philosophy of Science: в формулировке первого закона Ньютона найдена ошибка

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Филолог Дэниель Хук нашел ошибку перевода первого закона Ньютона спустя более чем 300 лет после публикации закона в "Началах" Исаака Ньютона в 1687 году. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Philosophy of Science.

Формулировка закона "тело остается в покое или равномерно двигается, если на него действует внешняя сила" используется чаще всего. Однако, считает филолог, союз, переведенный как "если", точнее перевести как "потому что" или "вследствие". Такое уточнение помогает устранить ранее возникавшие у физиков разногласия при трактовке закона, говорится в материале.

В 2024 году ученым Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей присудили Нобелевскую премию по физике. Они стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей.

В свою очередь, ученый Александр Панов объяснил, что нейросеть Хопфилда строится на принципе обучения без учителя. Она является автоассоциативной сетью из одного слоя нейронов, которая может выполнять функцию ассоциативной памяти, а также применяться для фильтрации данных или решения задач оптимизации.