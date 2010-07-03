Сомнолог рассказал, как бороться с кошмарами

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Причинами ночных кошмаров человека могут стать сенсорная перегруженность и стрессовое расстройство. По словам специалистов, существует несколько способов избежать подобных сновидений.
"Есть техника реструктуризации, модификации кошмаров. Пациент должен выписать сценарий сна, и в частности те моменты, которые вызывают наибольшую тревогу и беспокойство. После того, как события кошмара изложены на бумаге проговорены и проанализированы, можно заменить сценарий кошмарного сна", – цитирует "Вечерняя Москва" сомнолога-консультанта Алексея Мелехина.
По его словам, если человеку снится что-либо неприятное, то в его сценарий включают положительное событие. Далее нужно в течение дня воспроизводить в своем сознании отредактированный сценарий.
Специалист отметил, что лучшая мера профилактики ночных кошмаров – гигиена сна. Перед отходом ко сну не стоит употреблять кофеин, никотин и алкоголь. Перед сном не рекомендуется решать проблемы или выяснять отношения с кем-либо.
"Если вы накапливаете какие-то эмоции, неразрешенные вопросы, проблемы, они могут символически отразиться в кошмарах. Причем переживания наши не всегда оказываются осознанными", – резюмировал эксперт.
Ранее сомнологи объяснили, почему сны у людей повторяются. Все, что вы исключаете из своей сознательной жизни, находит выход во снах. Например, если заглушать какие-то травмы или переживания, все это в той или иной форме может беспокоить ночью. И чаще всего такие переживания и нерешенные вопросы приходят в повторяющихся снах.
Шведские ученые пришли к выводу, что человеческий мозг во время сна сортирует полученную за день информацию, отсеивая ненужную и систематизируя важное. Архивированию важной информации способствует протеин Homer1a, который активирует во время сна синапсы с нужными данными. Таким образом, они "записываются" и хранятся в памяти.
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