Доказана новая теория о причинах старения

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Ученые из Университета Линчепинга в Швеции заявили о существовании новой теории о причинах старения. Результаты их работы опубликованы в журнале BMC Biology.

Так, специалисты считают, что количество мутаций, отвечающих за возрастные изменения, может быть гораздо больше, чем было принято считать раньше.

Ученые в ходе эксперимента вносили 20 разных мутаций в ДНК мушек Drosophila melanogaster. Каждая из мутаций приводила к определенному эффекту, который был заметен глазу. У насекомых менялся вид крыльев или форма глаз. Степень старения определялась по плодовитости.

Исследование показало, что большинство мутаций оказало негативное влияние на репродуктивную систему мушек в раннем возрасте. Это подтверждает теорию о том, что старение вызывается мутациями с пагубным эффектом в раннем возрасте.

Ранее геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал о трех переломных моментах в старении организма с биологической точки зрения. Первый момент приходится на 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции. Следующие этапы наступают в 60 и 75 лет.

