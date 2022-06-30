РФ может попробовать "подвинуть" астероид ядерным буксиром – ИКИ РАН

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Ученые прорабатывают возможность изменить орбиту астероида с помощью ядерного буксира "Зевс", который создается в России. Об этом сообщил ТАСС директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Каждые несколько миллионов лет что-то падает на Землю, это мы видим по остаткам кратеров на Земле. Если такой астероид появляется и мы за несколько десятков лет узнаем что он опасен, то можно на него подействовать и, условно говоря, "чуть-чуть подвинуть", – пояснил Петрукович.

По его словам, воздействовать на астероид можно несколькими способами. В частности, это взаимодействие астероида с ядерным буксиром как двух небесных тел, окрашивание части астероида в черный цвет или воздействие мощным лазером.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Как следует из материалов журнала "Русский космос", до конца 2022 года на орбиту выведут первый спутник этого проекта. Среднеорбитальный демонстратор широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" необходим для защиты российского орбитально-частотного ресурса.

Сообщается, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.