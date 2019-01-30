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08:16

Новый экипаж МКС прибудет на Байконур 26 февраля

наука технологии

08:16

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В конце февраля на космодром прилетит очередной экипаж МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Запуск корабля "Союз МС-12", который доставит космонавтов на МКС, должен состоятся 14 марта в 22:14 по московскому времени.

В основной состав экипажа вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, который в октябре прошлого года не попали на Международную космическую станцию из-за аварии ракеты-носителя. В этот раз с ними на "Союзе" отправится американка Кристина Кук.

"Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-12" прилетят на Байконур для прохождения заключительного этапа подготовки к пуску", – уточнил источник.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый пуск на МКС могут перенести с марта на апрель. Он подчеркнул, что это позволит увеличить время пребывания экипажа на орбите.

С сентября 2019 года российский экипаж МКС увеличат до трех человек. По словам генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгения Микрина, это необходимо для интеграции многоцелевого модуля МЛН.

наука технологии

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