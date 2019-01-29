Российский экипаж МКС увеличат до трех человек

Фото: пресс-служба Роскосмоса

С сентября этого года количество российских космонавтов в экипаже МКС вырастет с двух до трех, сообщает РИА Новости.

Как пояснил на 43-х академических "Королевских чтениях" генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгений Микрин, экипаж российского сегмента МКС увеличится для интеграции многоцелевого модуля МЛН. Для этого необходим запуск четырех кораблей "Прогресс МС" в год", добавил он.

В последние годы на МКС одновременно находятся два российских космонавта.

Ранее на МКС установили специальную полку, которая будет подсказывать космонавтам, где находятся нужные лекарства. Устройство было спроектировано в РКК "Энергия". Полка визуально напоминает шкаф с небольшими створками.

Внутри хранятся 240 пластмассовых карточек с RFID-метками. На каждой из них закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие предметы. Препараты космонавт может быстро отыскать, набрав на планшете название. К предмету также прилагается инструкция по применению, дозам и срокам хранения.

Общее количество оборудования на российском сегменте МКС достигает семи тысяч единиц. Если раньше предметы находили с помощью штрих-кодов, то теперь космонавтам нужно вручную считывать места хранения грузов в бортовые компьютеры.

В середине декабря на МКС прошла церемония передачи командования. Астронавт Александер Герст отдал руководство орбитальным комплексом своему сменщику – космонавту Олегу Кононенко. Теперь он, а еще американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак будут работать на станции в рамках долговременной экспедиции МКС-58.