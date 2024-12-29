Ученые заявили, что рекордных магнитных бурь на Земле в последний день года не будет

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После столкновения нашей планеты с двумя облаками плазмы, которые сопровождали вспышку класса Х, не стоит ожидать мощных магнитных бурь 31 декабря, заявили ученые на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По информации лаборатории, в последний день 2024-го к Земле придет выброс плазмы, который спровоцирует два максимума. Один из них наступит примерно в 08:00 по московскому времени, второй – около 16:00. Однако оба выброса будут умеренными, предупредили специалисты.

Магнитная буря будет классифицирована как G2–G3 по шкале мониторинга, где G5 означает "экстремально сильно", а G1 – "слабо". Также прогнозируется высокая вероятность появления полярных сияний в предновогодний период.

Между тем первая магнитная буря в следующем году ожидается 5 января. Возбужденная магнитосфера прогнозируется также 10, 16 и 19 января. Однако магнитные бури будут слабые и не превысят 5 баллов, отмечают эксперты.