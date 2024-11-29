BMJ: мужчины с лишним весом теряют память на 10 лет раньше женщин

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Исследователи Имперского колледжа Лондона выяснили, что мужчины с ожирением живота сталкиваются с развитием когнитивных нарушений примерно на 10 лет раньше, чем женщины. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на исследование, опубликованное в BMJ.

Согласно результатам работы, у мужчин с абдоминальным ожирением объем и функции мозга начинают снижаться в возрасте 55–74 лет, в то время как у женщин – в 65–74 года.

В исследовании участвовали 34 тысячи человек, у которых были диагностированы ожирение, гипертония и диабет второго типа.

Ранее врач-онколог Александр Серяков предупредил, что избыточный вес у мужчин среднего и пожилого возраста повышает риск развития рака на 50%.

При ожирении возникает острый дефицит гормонов-защитников и создаются условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли.

