Ученый рассказал, когда Землю накроет магнитная буря после вспышки на Солнце

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Магнитная буря может накрыть Землю около 09:00 субботы и продлиться сутки, рассказал заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.

Эксперт подчеркнул, что вспышка произошла на границе геоэффективной зоны в направлении Земли.

"Учитывая ее мощность, я бы сказал, что выброс достигнет Земли. С какой скоростью? Нужно подождать новых данных. Обычно это занимает от полутора до трех дней от момента вспышки", – приводит слова Кузина РИА Новости.

Кузин подчеркнул, что буря будет среднего уровня G2, поэтому опасаться ее не стоит. К тому же, добавил ученый, сильная магнитная буря равна поездке на метро, поэтому зачастую плохое самочувствие определяется психосоматикой. По словам Кузина, буря может повлиять на перелетных птиц, так как они строят маршруты по магнитным полям.

Известно, что вспышки на Солнце будут фиксировать еще в течение 7–10 дней, однако невозможно предугадать новые вспышки класса X. Кузин добавил, что самые мощные выбросы происходят во время спада солнечной активности.

Последнюю сильную вспышку класса X ученые зафиксировали 28 октября. Выбросы коронарного вещества с поверхности звезды начались в 18:17 по московскому времени и продолжались 31 минуту.