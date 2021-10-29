Космические туристы из Японии оценили русскую кухню

Фото: instagram.com/yozohirano

Космические туристы из Японии Йозо Хирано и Юсаку Маэдзава, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 8 декабря, высоко оценили суп "крестьянский" и харчо во время традиционной предполетной дегустации блюд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

Там пояснили, что во время 12-суточной экспедиции на МКС японцы будут питаться российской пищей. Чтобы определить блюда, которые подходят иностранным космическим туристам, проводят дегустацию, в рамках которой они оценивают каждый элемент рациона по десятибалльной шкале. Продукты, получившие менее шести баллов, в рацион не включаются.

"Из нашего рациона мы отобрали блюда, которые могут понравиться японским гостям. Суп "крестьянский", рассольник, борщ, харчо. Суп "крестьянский" и харчо им понравились. Традиционный российский творог с орехами и черной смородиной они тоже оценили очень хорошо. У них такого на родине нет", – рассказали в НИИ.

Кроме того, в итоговый рацион были включены омлет с брокколи, мясо с гречневой кашей, говяжий язык в желе с оливками, куриное мясо с черносливом, баранина с овощами, фруктовые палочки из ягод, печенье, коврижки и другие блюда. Из гарниров японские космические туристы выбрали вермишель и картофельное пюре, из напитков – кисель, соки, зеленый и черный чай, а также кофе.

"Старались из этого рациона выбрать для них наиболее подходящее", – пояснили в институте.

Ранее перед прилетом корабля "Союз" с японскими туристами на 940 метров подняли высоту орбиты МКС. В "Роскосмосе" уточнили, что маневр выполнили с помощью двигателей модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Таким образом, орбита станции увеличилась до 420,45 километра.