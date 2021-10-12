Орбиту МКС планируют поднять почти на километр

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Высоту орбиты Международной космической станции планируют увеличить на 940 метров перед прилетом корабля "Союз" с японскими туристами на борту. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает ТАСС.

"Коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 12 октября и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20", – говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что маневр выполнят с помощью двигателей модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Таким образом, за 38,9 секунды они должны будут поднять орбиту станции до 420,45 километра.

Ранее сообщалось, что 5 октября с космодрома Байконур к МКС стартовал космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.