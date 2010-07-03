Ученые узнали, где появились первые современные люди

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Генетический анализ помог узнать, в каком регионе появились первые современные homo sapiens. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на научные изыскания ученых Института медицинских исследований Гарвана.

Австралийские исследователи обратились к митохондриальным геномам жителей ряда южноафриканских стран. Они сформировали каталог гаплогруппы L0 – самой ранней известной популяции современного человека.

Специалисты провели тесты и выяснили, что предки нынешних, современных людей появились на юге Африки, в бассейне реки Замбези, примерно 200 тысяч лет назад. Расселение человеческих особей по другим континентам началось не раньше, чем 130 тысяч лет спустя.

Считается, что предки современных людей переселялись в другие регионы из-за климатических и тектонических изменений.

Группа ученых Медицинского центра Университета Вандербиль ранее рассказала, какие продукты помогут снизить риск заболеть онкологией. Наибольшую пользу приносят клетчатка и йогурт.